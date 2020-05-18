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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması sebebiyle ameliyata alındı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide kanaması sebebiyle hastanede ameliyata alındı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması sebebiyle ameliyata alındı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide kanaması sebebiyle hastanede ameliyata alındı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:59
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması sebebiyle ameliyata alındı

Galatasaray, Başkan Mustafa Cengiz'in bu sabah ameliyata alındığı, operasyonun da halen devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Son Güncelleme: 18.05.2020 14:01
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