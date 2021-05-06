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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm"
Spor 06.05.2021, 17:15
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm"