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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm"

Spor 06.05.2021, 17:15
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm"
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