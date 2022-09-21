banner596

banner547

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig’de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig’de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik."

Spor 21.09.2022, 14:29
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig’de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig’de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik."

Yorumlar (0)