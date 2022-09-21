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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig’de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig’de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik."
Spor 21.09.2022, 14:29
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Yusuf Demir, Süper Lig’de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Bunu dün öğrenmedik."
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