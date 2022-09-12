Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Ross ve Yusuf Demir’e 7 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferleri çıkardığımızda 18 milyon Euro transfer harcaması yapmışız. Sattığımız oyunculardan da yaklaşık 12.5 milyon Euro gelir elde ettik."