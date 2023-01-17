Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemer’de ziyaretlerde bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Galatasaray taraftarı olan Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam da dahil olurken, Başkan Topaloğlu’na ziyaret sırasında yine koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve Başkan Yardımcısı Gülsüm Bal da eşlik etti.

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası maçında Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya’ya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında koyu bir Galatasaray taraftarı olan Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’le uzun süre sohbet etti. Başkan Özbek, Kaymakam Çam ve Başkan Topaloğlu’nu İstanbul’da oynanacak bir Galatasaray maçına davet etti.

Kemer’e bağlı Göynük Mahallesi’nde bulunan bir otelin de işletmecisi olan Başkan Dursun Özbek’le turizm sektörünün geldiği son durum hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Topaloğlu, İngiltere ve Hollanda fuarlarında Kemer’i en iyi şekilde tanıttıklarına değinerek “İngiltere’de bir firmayla ikili görüşmeler yaptık. Kendileriyle anlaşmaya vardık. Uçtukları her yerde Kemer’in tanıtımını yapacaklar. İstanbul EMİTT Fuarı’nda da sözleşme imzalayacağız. Bizim için iyi oldu. İngilizler artık bu bölgeye doğru gelmeye başladı. Hollanda ve Belçika’dan inanılmaz derecede rezervasyon akışı olduğunu öğrendik. Kemer için olumlu konular. Bu sene 2019 yılının altın çağını yaşarız diye düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa rağmen turizm açısından çok iyi toparlanma oldu” dedi.

Başkan Özbek ise misafirperverliklerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ettiğini belirterek, hayırlı bir turizm sezonu geçirmelerini temenni ettiğini söyledi.

Geçen turizm sezonunda bazı sıkıntıların yaşandığını ancak korkulanın olmadığını ifade eden Özbek, “Turizm, Kemer için olmazsa olmaz. Umarım her şey çok güzel olur. Kemer’in artık Rus ve Ukrayna pazarından biraz sıyrılması lazım. Daha geniş bir yelpazeye yayılması gerekiyor. İnşallah Kemer için olumlu şeyler yaşanır” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler Dursun Özbek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.