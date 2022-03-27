Son Dakika
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz"
Spor 27.03.2022, 07:50
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz"