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Teknik Direktör Fatih Terim’le yolların ayrılmasına ilişkin Başkan Burak Elmas: "Galatasaray Spor Kulübü’nün merkezi ve Florya’nın iki ayrı kulüp olmuş olması sebebiyle almış olduğumuz bir karardır."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul’u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul’u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir."
Spor 16.05.2022, 14:17
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul’u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir."