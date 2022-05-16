Son Dakika
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray Divan Kurulu’nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray Divan Kurulu’nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi."
Spor 16.05.2022, 14:14
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray Divan Kurulu’nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi."