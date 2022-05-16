Son Dakika
Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir dönem yakın korumalığını yapan Yıldız, kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Futbolcularımız için herhangi bir resmi teklif gelmedi. Seçime kadar da transfer yapmama kararı aldık."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Futbolcularımız için herhangi bir resmi teklif gelmedi. Seçime kadar da transfer yapmama kararı aldık."
Spor 16.05.2022, 14:56
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Futbolcularımız için herhangi bir resmi teklif gelmedi. Seçime kadar da transfer yapmama kararı aldık."