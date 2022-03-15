Galatasaray - Barcelona maçını İtalyan Daniele Orsato yönetecek

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan Daniele Orsato yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, 17 Mart Perşembe günü saat 20.45’te Barcelona’yı ağırlayacak. Nef Stadyumu’nda oynanacak zorlu mücadelede İtalyan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato’nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.