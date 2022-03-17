Galatasaray, Barcelona karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti

GALATASARAY 1-2 BARCELONA

Maçtan Dakikalar

1' Barcelona'da De Jong'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşu sonrası Jordi Alba ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Kaleci Pena çıkarak topu kontrol etti.

5' Barcelona'da sağ kanattan Adama Traore, ceza sahasına girmek isterken Kerem Aktürkoğlu müdahalede bulundu ve top kornere çıktı.

Galatasaray gole yaklaştı

7' Etkili gelen Galatasaray'da Van Aanholt'un sol kanattan savunma arkasına doğru gönderdiği topta Bafetimbi Gomis topla buluştu. Gomis kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunu yaptı savunma topu son anda karşıladı. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamlamak istedi. Yine Barcelona savunmasına çarpan top kornere gitti.

8' Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde Gomis kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Top üstten auta çıktı.

10' Savunma arkasına atılan topta Inaki Pena ile karşı karşıya kalan Frenkie de Jong'un vuruşu auta gitti.

13' Galatasaray'da Ryan Babel'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruş kaleci Marc-Andre ter Stegen'de kaldı.

19'| Barcelona'da Sergino Dest sağ kanattan dip çizgiye indi ve topu ceza sahasına doğru ortalamak istedi, Dest, Van Aanholt'un müdahalesiyle yerde kaldı hakem faul verdi.

24'| Busquets'in pasında topla buluşan Adama Traore, bekletmeden ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Victor Nelsson, Aubameyang'dan önce kafayı vurarak topu uzaklaştırmayı başardı.

Galatasaray öne geçti

GOL | Galatasaray 28. dakikada Marcao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Marcao, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

34'| Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan aldığı topu hızla ceza sahasına taşıdı ve sağ kanattan hareketlenen Ryan Babel'i düşündü. Barcelona savunması araya girdi.

Barcelona skora dengeyi getirdi

GOL | Barcelona 37. dakikada Pedri'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Hızlı gelişen Barcelona atağında ceza sahası içinde topla buluşan Pedri buruşunda kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.

41'| Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, ceza yayı üzerinde topla buluştu ve şutunu gönderdi. Top kaleci Marc-Andre ter Stegen'de kaldı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi

Barcelona 2. yarıya golle başladı

GOL | Barcelona 49. dakikada Aubameyang'ın golüyle 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Barcelona atağında ceza sahası dışında topu alan Pedri vuruşunu yaptı kaleci Pena gole izin vermedi. Dönen topu kale önünde Frenkie de Jong boş pozisyondaki Pierre-Emerick Aubameyang'a bıraktı, Aubameyang şutunda topu ağlara gönderdi.

53'| Barcelona'nın sol taraftan paslaşara kullandığı korner sonrası Jordi Alba topu ortaya doğru çevirdi. Babel'in ceza sahası dışına doğru gönderdiği topta, Pedri gelişine vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

55'| Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına girmek istedi. Barcelona savunmasında Dest son anda topu kornere çeldi. Müdahalesi sonrası sakatlanan Sergino Dest oyuna devam edemedi ve yerini Ronald Araujo'ya bıraktı.

60'| Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az farkla üstten dışarı gitti.

Galatasaray penaltı bekledi

65'| Taylan Antalyalı sağ kanattan ortasını yaptı. Alexandru Cicaldau, Jordi Alba ile ikili mücadele sırasında ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

70'| Barcelona'da Sergio Busquets yerden savunma arkasına sarkan Ferran Torres'e pasını gönderdi savunmada Marcao son anda araya girerek pozisyonu engelledi.

77'| Galatasaray'ın orta alanda kaptığı top sonrası, Morutan'ın pasında Mostafa Mohamed ceza sahası içerisine hareketlendi. Mısırlı futbolcunun dar açıdan vuruşunda top yandan dışarı gitti.

81'| Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan hızla ceza sahasına girdi ve uzak direğe doğru gönderdi ancak Morutan topa yetişemedi.

84'| Galatasaray'da ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun içeri çevirdiği top Ronald Araujo'ya çarparak kaleci Marc-Andre ter Stegen'de kaldı.

Sinirler gerildi

87'| Barcelona'da Jordi Alba, taç atışını geç kullandığı için hakemden uyarı aldı. Sonrasında İspanyol oyuncu topu sert bir şekilde tribünlere atınca saha içinde sinirler bir anda gerildi. Karşılaşmanın hakemi tribünlerden atılan maddeler sonrası stadyumda anons yaptırdı.

MAÇ SONUCU | Dev mücadele Barcelona'nın 2-1'lik -üstünlüğü ile sona erdi.

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İLK 11'LER!

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang.