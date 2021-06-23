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Galatasaray, Aykut Özer ile ilgileniyor

Galatasaray’ın kaleci Okan Kocuk’un gitme ihtimaline karşı Fatih Karagümrük’ten ayrılan file bekçisi Aykut Özer ile ilgilendiği öğrenildi.

Spor 23.06.2021, 21:45
Galatasaray, Aykut Özer ile ilgileniyor

Galatasaray’ın kaleci Okan Kocuk’un gitme ihtimaline karşı Fatih Karagümrük’ten ayrılan file bekçisi Aykut Özer ile ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon Süper Lig’e yükselen Giresunspor’un kalesini Galatasaray’ın 25 yaşındaki eldiveni Okan Kocuk’a emanet etmek istediği iddia edilirken, sarı-kırmızılılar da Okan’ın gitmesi durumuna karşı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yedeği olarak Fatih Karagümrük’ten ayrılan Aykut Özer ile ilgilendiği öğrenildi. Aykut için Süper Lig ve TFF 1. Lig’den takımlarının da ilgisi var.

28 yaşındaki kaleci Karagümrük’te geçtiğimiz sezon 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçı olmak üzere 10 resmi karşılaşmada görev aldı.
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