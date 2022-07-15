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Galatasaray, Avusturya’da günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki dokuzuncu günü çift antrenmanla geçirdi.

Spor 15.07.2022, 23:54
Galatasaray, Avusturya’da günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki dokuzuncu günü çift antrenmanla geçirdi.

Sabah yapılan ve basına açık gerçekleşen günün ilk çalışmasında kuvvet ve koşu antrenmanı yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde akşam yapılan antrenman ise topla dinamik ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde 5’e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirilirken ana bölümde taktiksel antrenman yapıldı. Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Galatasaray, Avusturya’daki üçüncü hazırlık maçında yarın TSİ 20.00’de Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelecek.

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