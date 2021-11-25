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Rusya’nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52’ye yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu bildirildi.
Galatasaray Avrupa’daki yenilmezliğini 9 maça çıkardı
Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle bu sezon Avrupa kupalarındaki yenilmezliğini 9. maça çıkardı.
Spor 25.11.2021, 22:47 25.11.2021, 23:00
Galatasaray, Olimpik Marsilya galibiyetiyle bu sezon Avrupa kupalarındaki yenilmezliğini 9. maça çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray sahasında karşılaştığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya’yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılılar Avrupa’daki yenilmezliğini de sürdürdü.
Aslan UEFA Avrupa Ligi’nde 5. maçların ardından 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV’ye mağlup olduktan sonra 4 UEFA Avrupa Ligi eleme maçı, 5 de UEFA Avrupa Ligi grup müsabakasında rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.