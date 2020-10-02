banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Trabzonspor Djaniny Tavares ile anlaştı
Nadir Çiftçi Samsunspor’da!
Nadir Çiftçi Samsunspor’da!
Barcelona 10 kişiyle 3 gol attı
Barcelona 10 kişiyle 3 gol attı
Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul’da
Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul’da

Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rangers'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Spor 02.10.2020, 08:49
6
Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Maçtan dakikalar 

11. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goldson'un penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, Luyindama kale çizgisi önünde son anda dokunarak topu kornere gönderdi.

19. dakikada Babel'in ceza sahası içi sol kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin gelişine vuruşunda top üstten dışarı gitti.

33. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde Luyindama'dan dönün topu ceza yayı gerisinde kontrol eden Kamara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.

52. dakikada Ianis Hagi'nin pasında ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

59. dakikada Borna Barisic'in sol kanattan ortasında arka direkte James Tavernier'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

83. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte gelişine vuran Morelos'in şutunda top yandan dışarı gitti.

71. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Marcao kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Ibrox Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

Rangers: Allan McGregor, Filip Helander, James Tavernier, Connor Goldson, Borna Barisic, Ryan Kent, Ianis Hagi (Ryan Jack dk. 78), Scott Arfield, Glen Kamara, Steven Davis, Alfredo Morelos (Cedric Itten dk. 87 ?)

Yedekler: Jon McLaughlin, Leon Balogun, Calvin Bassey, Jordan Jones, Jermain Defoe

Teknik Direktör: Steven Gerrard

Galatasaray: Fatih Öztürk, Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Marcao, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Ryan Babel (Ömer Bayram dk. 65), Sofiane Feghouli (Mbaye Diagne dk. 73), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Oghenekaro Etebo dk. 66), Radamel Falcao

Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika, Ryan Donk

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Scott Arfield (dk. 52), James Tavernier (dk. 59) (Rangers), Marcao (dk. 71) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Omar Elabdellaoui, Belhanda (Galatasaray)

Yorumlar (0)
banner388
banner378
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1