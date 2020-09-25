Galatasaray Avrupa'da yoluna devam edecek
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, sahasında Hajduk Split'i 2 - 0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, sahasında Hajduk Split'i 2 - 0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Gyursco'nun sağ kanattan içeri yaptığı ortada ön direkte Juric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
21. dakikada Gyurcso'nun sol kanattan ceza sahası içerisine girerek içeri çevirdiği topa Linnes'ten sekerek yükseklik kazandı. Havalanan topa Jradi'nin yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada sol taraftan Ömer'in kullandığı kornerde kale önünde Marcao kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortaladığı topa arka direkte Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
41. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Linnes ortasını açtı. Kale önünde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ taraftan Linnes yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Ömer Bayram Diagne'ye pasını aktardı. Diagne'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Povasec'ten döndü. Dönen topa Diagne'nin tekrar yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
53. dakikada sağ taraftan Feghouli yerden arka direğe pasını verdi. Topla buluşan Babel'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
65. dakikada Babel'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Etebo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Posavec'te kaldı.
75. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Belhanda'nın ortasında kale önünde Diagne'nin düzelterek yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Posavec kornere çeldi.
77. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Emre Taşdemir yerden içeriye ortasında kale önünde Belhanda'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
86. dakikada Marcao'nun sol kanattan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde boş durumda bulunan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Craig Leigh Pewson, Lee Betts, Ian Hussin
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Elabdellaoui dk. 80 ?), Taylan, Feghouli (Emre Kılınç dk. 89 ?), Etebo, Ömer (Belhanda dk. 71), Babel, Diagne
Yedekler: Okan, Falcao, Luyindama, Arda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Hajduk Split: Posavec, Jakolis, Vuskovic, Mujakic, Colina, Jradi (Atanasov dk. 85 ?), Caktas, Juric (Nejasmic dk. 74), Jairo, Gyursco (Krekovic dk. 84 ?), Diamantakos
Yedekler: Ljubic, Dimitrov, Todorovic
Teknik Direktör: Hari Vukas
Goller: Belhanda (dk. 77), Babel (dk. 86) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mujakic, Diamantakos (Hajduk Split), Ömer Bayram (Galatasaray)
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0