Son Dakika
Münevver Karabulut'un avukatı Rezan Epözdemir konuştu: Önce tehdit ettiler, sonra 3 milyon Euro teklif ettiler
Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
Gedson, Beşiktaş maçı öncesi statta antrenman yapan Galatasaray'ın yayınına katıldı. Devre arasında Galatasaray'a imza atacağı dilden dile dolaşan yıldız futbolcu, taraftarlarda heyecan yarattı.
Spor 25.10.2021, 12:08
Sezon başında transferi için çok uğraşılan ancak takıma kazandırılamayan Gedson, Sarı-Kırmızılı taraftarlara adeta mesaj yolladı. Beşiktaş derbisi öncesi statta gerçekleşen antrenman resmi hesaplardan canlı olarak yayınlandı.
YAYINA KATILDI
Gedson Fernandes, yayına katılıp takımın antrenmanını seyretti. Kimliğini gizlemeyen Gedson'un bu hareketi transfer iddialarını kuvvetlendirdi. Benfica'da iyice gözden düşen Portekizli orta sahanın devre arasında Galatasaray'a gelme ihtimali çok yüksek.