Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.&qu
Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanama
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 19.05.2022, 15:53
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolcular, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı nedeniyle Türk bayrağı ile poz verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale taktiksel maçla tamamlandı.
Galatasaray, ligin son maçı için yarın sabah Antalya’ya gidecek.