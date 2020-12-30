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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 30.12.2020, 14:00
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Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde beşe beş turnuva oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Peter Etebo ve Sofiane Feghouli’nin tedavisine devam edilirken, Ryan Babel ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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