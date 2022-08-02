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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 02.08.2022, 22:25
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Leo Dubois idmana katılmadı. Yeni transfer Fredrik Midtsjö, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.