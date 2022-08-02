banner549

banner547

Son Dakika
TOGG Türkiye’nin gururudur
TOGG Türkiye’nin gururudur
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 02.08.2022, 22:25
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Leo Dubois idmana katılmadı. Yeni transfer Fredrik Midtsjö, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Yorumlar (0)
25°
açık