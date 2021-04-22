Galatasaray, Antalya’da çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerdeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın Sueno Hotels Deluxe Belek’te gerçekleştirecek.