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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 18.09.2021, 16:14
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi’ndeki Lazio maçını izlemek için İstanbul’a gelen eski oyuncu Johan Elmander takımı ziyaret etti.

Galatasaray, Alanyaspor ile yarın saat 16.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

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