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Galatasaray: "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram’ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."
Galatasaray: "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram’ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."
Spor 16.01.2023, 16:06
Galatasaray: "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram’ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."