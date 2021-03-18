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Galatasaray Adası davasında karar çıktı!
Sarı- kırmızılılar Galatasaray Adası ile ilgili açıklamada bulundu.
Spor 18.03.2021, 15:20
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Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir.
Camiamıza hayırlı olsun.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.