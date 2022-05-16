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Galatasaray-Adana Demirspor maç sonucu: 3-2

Galatasaray, Süper Lig'de 37. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor’u ağırladı. Cim Bom kiralık gönderdiği genç yıldızı Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 geriye düşse de Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nun sayılarıyla kazanmasını bildi. Mario Balotelli'nin harika frikik golü de 3-2'lik sonuçta yeterli olmadı. Cimbom böylece bu sezon son kez çıktığı Nef Stadyumu'nda taraftarına galibiyetle veda etti.

Spor 16.05.2022, 21:55
Galatasaray-Adana Demirspor maç sonucu: 3-2

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

5' Aanholt sol kanattan korneri kullandı, ön direkten arka direğe seken topta Marcao tekte vurdu ancak etkisiz şut, kalecinin kucağında...

7' Aanholt bu kez uzaklardan şansını denedi fakat üstten aut.

GOL!

9' Hızlı gelişen Adana Demir atağında Vargas savunma arkasına sarkan Yunus Akgün'ü gördü, Yunus içeri girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu ve top filelerde! Yunus gol sevincini yapmadı, Galatasaray taraftarı kiralık oyuncularını ayakta alkışladı!

DİREK!

11' Yunus sağ kanatta Gökhan'ın pasıyla topla buluştu, hemen yanına sokulan Balotelli'ye verdi. İtalyan oyuncu soluna çekti, rakibini ekarte ettikten sonra ayak içiyle iyi bir şut çıkardı ve top üst direkten oyun alanına döndü!

18' Halil Dervişoğlu kaptığı topta hızlıca rakip kaleye doğru yönlendi, ceza yayına gelmeden şansını denedi ancak çok cılız bir şut.

PENALTI!

28' Babel'in pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Berkan şutunu çekti, top ceza alanında Samet'in eline çarptı ve hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi!

Sıfıra yakın, bakımlı arabalarotoplus

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GOL!

30' Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, kaleci Arijanet Muriç'le topu ters köşelere yolluyor: Skor şimdi 1-1!

40' Balotelli yay civarından şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

41' Babel'in pasında ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden topla buluşan Berkan şutunu çekti, Muriç başarılı.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Balotelli, sağ ayağının içiyle uzak direği denedi ancak top az farkla dışarda.

GOL!

55' Sağ kanattan Babel arka direğe ortaladı, bombaş kalan Kerem kafayı vurdu, Muriç üzerine gelen topta çok büyük hata yapınca top filelerle buluştu. Galatasaray 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor!

59' Kerem penaltı noktası üzerinde kaleye sırtı dönük olan Gomis'i gördü, Gomis, Halil'e çıkarttı genç futbolcunun şutu Muriç'te kaldı.

60' Halil uzaklardan ayak içini vurdu, Muriç falso alan topta başarılı, korner.

GOL!

63' Halil sol kanattan savunma arkasına sarkan Kerem'e derin pas attı, Kerem ceza alanı içindeki Gomis'e verdi, Fransız golcü tekte vurdu ve skoru 3-1'e getirdi!

HARİKA GOL!

64' Balotelli uzaklardan kazanılan serbest vuruşta harika vurdu ve Muslera'yı mağlup etti! Fark 1'e iniyor, skor 3-2...

GOL İPTAL!

73' Gomis yayın gerisinde kaleye sırtı dönük topla buluştu, Babel'i gördü. Babel sağ kanata hareketlenip, yerden içeri çevirdi, Gomis arkadan gelip kayarak vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol Gomis'in pozisyon başında ofsaytta olması nedeniyle iptal edildi. Gol geçerli olsa Fransız yıldız hat-trick yapmış olacaktı!

90' Mücadelenin sonuna 5 dakikalık uzatma ekleniyor.

Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Adana Demirspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Adana Demirspor 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Halil, Kerem, Gomis

Adana Demirspor): Muric, Semih, Deli, Samet, Alper, Bjarnason, Gökhan İnler, Belhanda, Yunus Akgün, Balotelli, VargasBalotelli

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