Galatasaray 7 maçtır kazanamıyor! Bu tablonun sorumlusu kim Fatih Hocam?

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a mağlup olan Galatasaray ligde üst üste 7. maçında puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a 2-0’lık skorla yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların kötü serisi devam etti. Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK’yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 7 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe, Sivasspor ve Adana Demirspor’a mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Altay ve Başakşehir ile de berabere kaldı.

Fatih Terim’in dokunulmazlığımı var?

Galatasaray’da gözler teknik direktör Fatih Terim’e çevrildi. Adana Demirspor karşısında alınan 2-0’lık yenilginin ardından sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Fatih Terim’i istifaya davet etti. Peki Fatih Terim istifa edecek mi? Fatih Terim'e kimse hesap soramıyor! Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta başarısızlığın ardından teknik direktörler görevi bırakırken 3 büyüklerden en başarısız olan Galatasaray’da kimse Fatih Terim’e hesap sormaya cesaret edemiyor. Yoksa Fatih hocanın dokunulmazlığımı var?

Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılan Galatasaray, 7 haftalık galibiyet özlemi çekerek 24 puanla 11. sırada kaldı.

Mücadele sonunda Fatih Terim'in istifa haberleri karşısında nasıl bir yorum yapacağı merak ediliyor.

Sarı-kırmızılılar, ligin 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.