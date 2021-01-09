Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği’ni ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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Maçtan dakikalar
1. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
14. dakikada Sefa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutu öncesinde Marcao yaptığı müdahale sonrası topu kornere gönderdi.
25. dakikada sol tarafta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi yerden verdiği pasta Oğulcan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada Arda'nın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
44. dakikada kaleci Übeyd'in hatalı verdiği pasta topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0
45+1. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topu alan Belhanda, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0
54. dakikada Arda'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Diagne'nin yerden şutunu kaleci Übeyd oyun alanı içine çeldi.
64. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan alıp yerden ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Oğulcan
meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0
66. dakikada Taylan'ın orta sahadan ceza sahası içine açtığı topla buluşan Kerem, kaleci Übeyd'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Özkahya penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 6-0
Stat: TT Stadı
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Galatasaray: Okan, Şener, Donk (Ozornwafor dk. 82 ?), Marcao, Emre Taşdemir, Taylan (Luyindama dk. 76), Belhanda (Kerem dk. 65), Emre Akbaba, Oğulcan (Babel dk. 65), Arda, Diagne (Sekidika dk. 77)
Yedekler: Fatih, Linnes, Saracchi, Emin, Ali
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Zargo, Arda (Halil dk. 69), Polomat, Soner, Mendoza (Mustafa Seyhan dk. 82 ?), Murat, Sefa (Sami dk. 69), Candeias (İlker dk. 46), Ayite (Rahmetullah dk. 77)
Yedekler: Yasin, Oliveira, Furman, Metehan, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Diagne (dk. 1), Belhanda (dk. 30, 44, 45+1), Oğulcan (dk. 64), Babel (dk. 66 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ayite, Polomat, Mendoza (Gençlerbirliği)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|18
|24
|9. Konyaspor
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|22
|11. Karagümrük
|16
|21
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12