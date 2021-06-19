Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Sarı-kırmızılıların Olağan Genel Kurul Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşiyor. Başkanlık seçiminde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan yarışıyor.

Seçim divan başkanlığına 5 adayın ortak kararıyla İrfan Aktar seçildi.

Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başladı, saat 15.00'te de oy verme sona erecek ve sayma işlemine geçilecek. Üyeler Metin Öztürk için mor, İbrahim Özdemir için sarı, Eşref Hamamcıoğlu için yeşil, Burak Elmas için kırmızı ve Yiğit Şardan için gri renk pusulasına oy verecek.

Toplam 8553 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçim için 30 sandık kullanıldı.

Başkan adayları oylarını verdi

Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir oylarını kullandı.

Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Olağan Genel Kurul Toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Oy verme işlemi hala sürerken, başkan adayları Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir de oylarını kullandı.

Öztürk 2 numaralı, Özdemir ile Hamamcıoğlu 3 numaralı, Elmas 7 numaralı ve Şardan 8 numaralı sandıkta oylarını verdi. Sarı-kırmızılılarda başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 15.00'te sona erecek.