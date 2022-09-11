Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Oliveira’nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Kerem’in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
69. dakikada Van Aanholt’un pasında ceza yayı önünde topa sahip olan Kerem’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
85. dakikada sağ taraftan Kerem’in içeri çevirdiği topla çaprazda buluşan Yusuf’un vuruşunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.
90. dakikada sol taraftan Aytaç’ın kullandığı köşe vuruşunda Sadık’ın kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Erdinç Sezertam xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Graovac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ounnes xx, Tirpan xx (Turgay Gemicibaşı dk. 87 ?), Fall xx (Yunus Mallı dk. 72 x), Hajradinovic xx (Tunay Torun dk. 87 ?), Eysseric xx (Aytaç Kara dk. 72 x), Celina xx (Ahmet Engin dk. 46 x), Bahoken xxx
Yedekler: Erdem Canpolat, Bruma, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berat Kalkan, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Şenol Can
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx (Dubois dk. 88 ?), Nelsson xx, Emin Bayram xx, Aanholt xx, Torreira xx, Oliveira xxx (Berkan Kutlu dk. 83 ?), Yunus Akgün xx (Roshica dk. 83 ?), Kerem Aktürkoğlu xxx, Mertens xx (Yusuf Demir dk. 76 x), Gomis xxx (Seferovic dk. 76 x)
Yedekler: Ross Jensen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Bahoken (dk. 16) (Kasımpaşa), Gomis (dk. 20), Kerem Aktürkoğlu (dk. 50 ve 69) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Eysseric, Aytaç Kara (Kasımpaşa)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0