Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor

Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı devirerek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılıların Süper Lig'de ise kan kaybı devam etti. Bu sonuçla üst üste 3. kez kazanamayan Aslan, 22 puanla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü

Avrupa Ligi'ndeki başarılı grafiğini Marsilya karşısında devam ettiren Galatasaray, ligde ise kötü gidişini Malatya deplasmanında da sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle kenarda Selçuk İnan yönetiminde maça çıkan Cimbom, rakibiyle 0-0 berabere kalarak üst üste 3. maçında da galibiyet alamadı.

Galatasaray'da Diagne 46. dakikada direği geçemezken ev sahibi kalecisi Ertaç kurtarışları ile yıldızlaştı.

Aslan, bu sonuçla puanını 22 yaparken lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü. 3 maç aradan sonra puanla tanışan Yeni Malatyaspor ise 13 puana yükseldi.