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Galatasaray 3 maçtır evinde Alanyaspor’u yenemiyor
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında mağlup olduğu Alanyaspor’u bu maçla birlikte son 3 resmi karşılaşmada da yenemedi. Turuncu-yeşilliler, sarı-kırmızılıları 3 maçta da mağlup etti.
Spor 19.09.2021, 18:09
Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında mağlup olduğu Alanyaspor’u bu maçla birlikte son 3 resmi karşılaşmada da yenemedi. Turuncu-yeşilliler, sarı-kırmızılıları 3 maçta da mağlup etti.
Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte Aslan evinde rakibini yine yenemedi. Alanyaspor ikisi Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak Galatasaray’ı Türk Telekom Stadyumu’nda yenmeyi başardı.