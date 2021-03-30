Galatasaray 3 isimle devam ediyor

Galatasaray’da gündem iç transfer...Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor. Trtspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, seçimli genel kuruldan önce Arda, Luyindama ve Marcao ile nikah tazeleyecek.

Galatasaray’da sözleşme uzatma görüşmeleri kaleci Muslera ile başlamıştı. 3 yıllık yeni kontrata imza atan Uruguaylı file bekçisi, yıllık ücretinde de ciddi indirime gitti.

Takımın diğer kaptanı Arda Turan’ın da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Deneyimli oyuncunun kontratında 4 maç daha oynarsa otomatik uzama maddesi olsa da yönetim bu seçenekten bağımsız olarak kontrat yenileyecek.

Arda, Marcao ve Luyindama uzatıyor

Arda'nın, 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, kontratları haziran 2022'de bitecek Marcao ve Luyindama’nın da sözleşmelerini yenileyecek. Her iki futbolcunun, yeni kontratlarında maaş iyileştirilmesi yapılacak.

Marcao ve Luyindama’nın yıllık ücretlerinin yaklaşık 1 milyon 400 bin euro bandına ulaşacağı öğrenildi.

Yönetim, sözleşmesi bitecek Donk, Emre Akbaba ve Ömer Bayram ile de görüşmelerini sürdürüyor.

(Fanatik)