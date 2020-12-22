Galatasaray 3-1 Göztepe Maç Özeti ve Golleri İzle
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin çektiği şutu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
9. dakikada sağ taraftan Omar'ın ceza sahası içine açtığı ortada Arda Turan topu kafayla Belhanda'ya indirdi. Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
12. dakikada Donk'un ceza sahasından attığı uzun topla buluşan Arda Turan'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
14. dakikada Halil'in sağ taraftan girerek ceza sahasına açtığı ortada içeride Soner'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil'in şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Belhanda'nın ceza sahası içine açtığı ortada Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Arda'nın şutunu kaleci Megyeri kornere çeldi.
49. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil'in şutunu kaleci Okan oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Soner'in şutu üstten auta çıktı.
63. dakikada orta sahadan Taylan'ın attığı uzun topla ceza sahası içinde buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
86. dakikada sağ taraftan Halil'in açtığı ortada ceza sahası içinde Cherif'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
88. dakikada Oğulcan'ın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emre Akbaba'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Megyeri, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş
Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Bartuğ Elmaz dk. 90+3 ?), Belhanda (Emin Bayram dk. 90+3 ?), Feghouli (Emre Akbaba dk. 83 ?), Arda Turan (Ömer dk. 82 ?), Diagne (Oğulcan dk. 67)
Yedekler: Kerem, Şener, Linnes, Sekidika, Ali
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko (Burak dk. 83 ?), Berkan, Yalçın (Mossoro dk. 67), Obinna, Soner, Halil, Tripic (Napoleoni dk. 46), Cherif
Yedekler: Arda, Tarouco, Tibet, Yılmaz, Tolga, Burekovic, Efe
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Emre Kılınç (dk. 4), Arda (dk. 12), Feghouli (dk. 63) (Galatasaray), Soner (dk. 14) (Göztepe)
Sarı kartlar: Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Obinna (Göztepe)
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11