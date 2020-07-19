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Galatasaray 3-1 Göztepe Maç Özeti ve golleri izle| GS Göztepe kaç kaç bitti

Spor 19.07.2020, 08:51
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Galatasaray 3-1 Göztepe Maç Özeti ve golleri izle| GS Göztepe kaç kaç bitti

Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazandığı 8 maçlık serinin ardından çıktığı 8 maçta 3 puana ulaşamamıştı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe galibiyetiyle birlikte bu kötü istatistiğe son verdi. Cimbom 8 maçlık kazanamama döneminde 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Aslan, bu süreçte Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne de mağlup oldu.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

3. dakikada sol taraftan Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda Belhanda'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Seri'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi.

12. dakikada Poko'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Soner'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından aşırtma pasıyla kale önünde topla buluşan Emre'nin direk yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada Göztepe kalecisi Beto'ya ceza sahası içinde baskı yapan Adem, topu kazandı. Adem'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın hakemi Koray Gençerler VAR'a uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi ve golü iptal etti.

44. dakikada Okan'ın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mossoro'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

45+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

47. dakikada ceza sahası içinde Atınç'ın Feghouli'ye yaptığı müdahaleyi hakem Koray Gençerler penaltı olarak değerlendirdi.

49. dakikada Adem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi. hakem Koray Gençerler, penaltı atışında kaleci Beto'nun ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla penaltıyı tekrarlattırdı.

50. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

60. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Seri'nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Ceza yayı önünde topu önünde bulan Sarrachi'nin sektirmeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

66. dakikada sağ taraftan Tripic ortayı yaptı. Arka direkte Castro indirdi. Kale önünde Soner'in pasıyla topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Koray Gençerler, gol pozisyonu öncesinde yerde kalan Sarrachi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla tekrar inceleyerek golü iptal etti.

77. dakikada sağ taraftan Murat Paluli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Napoleoni'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

81. dakikada Emre'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta direk kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+4. dakikada Halil'in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

90+7. dakikada Seri'nin pasında defansın arkasına sarkan Taylan'ın kaleci Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Yunus Akgün meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1

Emre Akbaba bu sezonki 6. golünü attıEmre Akbaba bu sezonki 6. golünü attı

Yunus Akgün, bu sezonki ilk golünü kaydettiYunus Akgün, bu sezonki ilk golünü kaydetti

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çiçek

Galatasaray: Okan, Mariano (Linnes dk. 89 ?), Donk, Marcao, Sarrachi, Belhanda, Seri, Feghouli (Taylan dk. 89 ?), Ömer (Jimmy Durmaz dk. 89 ?), Emre Akbaba (Yunus Akgün 90+5), Adem (Ahmet 90+3 ?)

Yedekler: Berk Balaban, Şener, Selçuk, Sekidika, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan (Borges dk. 85 ?), Atınç, Berkan, Poko (Castro dk. 62), Soner, Tripic, Halil, Mossoro (Kerem Kesgin dk. 76), Napoleoni

Yedekler: Eren Bilen, Titi, Ege Özkayımoğlu, Gassama, Wallace Reis, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Sarrachi (dk. 60), Emre (dk. 81), Yunus Akgün (90+7) (Galatasaray), Napoleoni (dk. 77) (Göztepe)

Sarı kartlar: Marcao, Donk (Galatasaray) Atınç, Beto (Göztepe)

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