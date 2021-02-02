Galatasaray 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek derbi öncesi kritik 3 puanın sahibi oldu.
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Maçtan dakikalar
7. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
16. dakikada Guiliano'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guldbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera auta çeldi.
18. dakikada Marcao'nun ceza sahası içinde Epureanu'ya yaptığı müdahale için hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.
22. dakikada Guiliano'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
35. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlakkaleci Muslera'da kaldı.
45. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Donk'un ortaya çevirdiği topa arka direkte Onyekuru'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
55. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mustafa Muhammed'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
57. dakikada Mahmut'un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldbrandsen'in ceza sahası içine sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
64. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde kale önünde Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
74. dakikada Linnes'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Belhanda topla buluştu. Sağ çaprazdan Belhanda'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
90+2. dakikada ceza sahası içinde Emin Sarıkaya'nın Onyekuru'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.
90+3. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Stat: T.T
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Sarrachi, Etebo (Mustafa Muhammed dk. 46), Taylan, Emre Kılınç (Halil dk. 90+1 ?), Onyekuru (Ömer dk. 90+2 ?), Arda (Belhanda dk. 46), Babel (Kerem dk. 84 ?)
Yedekler: Okan, Emre Akbaba, Luyindama, Ozornwafor, Bartuğ
Teknik Direktör: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali (Emin dk. 85 ?), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike(Ndayishimiye dk. 88 ?), Mahmut (Tolga dk. 69), Deniz, Crivelli, Guiliano (Ba dk. 68), Guldbrandsen (Fernandes dk. 69)
Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Onyekuru (dk. 45), Donk (dk. 64), Mustafa Muhammed (dk. 90+3 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray) Crivelli, Deniz (Medipol Başakşehir)