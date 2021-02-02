banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri
Galatasaray 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri
Elon Musk, Twitter'a ara verdi
Elon Musk, Twitter'a ara verdi
Ankara-Washington hattında ilk resmi temas
Ankara-Washington hattında ilk resmi temas
Sputnik V yüzde 91,6 etkinliğe sahip
Sputnik V yüzde 91,6 etkinliğe sahip

Galatasaray 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek derbi öncesi kritik 3 puanın sahibi oldu.

Spor 02.02.2021, 22:45
30
Galatasaray 3-0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

7. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Guiliano'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guldbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera auta çeldi.

18. dakikada Marcao'nun ceza sahası içinde Epureanu'ya yaptığı müdahale için hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.

22. dakikada Guiliano'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

35. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlakkaleci Muslera'da kaldı.

45. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Donk'un ortaya çevirdiği topa arka direkte Onyekuru'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

55. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mustafa Muhammed'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

57. dakikada Mahmut'un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldbrandsen'in ceza sahası içine sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

64. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde kale önünde Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

74. dakikada Linnes'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Belhanda topla buluştu. Sağ çaprazdan Belhanda'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

90+2. dakikada ceza sahası içinde Emin Sarıkaya'nın Onyekuru'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

90+3. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Stat: T.T

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Sarrachi, Etebo (Mustafa Muhammed dk. 46), Taylan, Emre Kılınç (Halil dk. 90+1 ?), Onyekuru (Ömer dk. 90+2 ?), Arda (Belhanda dk. 46), Babel (Kerem dk. 84 ?)

Yedekler: Okan, Emre Akbaba, Luyindama, Ozornwafor, Bartuğ

Teknik Direktör: Fatih Terim

Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali (Emin dk. 85 ?), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike(Ndayishimiye dk. 88 ?), Mahmut (Tolga dk. 69), Deniz, Crivelli, Guiliano (Ba dk. 68), Guldbrandsen (Fernandes dk. 69)

Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Onyekuru (dk. 45), Donk (dk. 64), Mustafa Muhammed (dk. 90+3 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray) Crivelli, Deniz (Medipol Başakşehir)

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16