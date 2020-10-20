Galatasaray 1-2 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ taraftan Juanfran'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

15. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan kornere gitti.

33. dakikada ceza sahası içinde Moubandje topa elle müdahale etti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyon sonrasında penaltıyı işaret etti.

34. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada Etebo'nun ceza yayı önünde Salih Uçan'a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

55. dakikada Moubandje'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Fatih kornere çeldi.

59. dakikada sağ taraftan Salih'in kullandığı kornerde kale önünden seken top ile ceza sahası içi sol çaprazında Babacar buluştu. Babacar'ın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada sağ taraftan Linnes'in içeri çevirdiği topa arka direkte Ömer kafa vuruşunu yaptı. Ömer'in vuruşunun ardından Babel de kafa ile vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken meşin yuvarlak ceza sahası çizgisi üzerinde Belhanda'da kaldı. Sağ çaprazdan Belhanda'nın sert şutunda Galatasaray maçta tekrar öne geçti. 74. dakikada hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'dan aldığı uyarı ile Babel'in kafa vuruşu sonrasında elle oynama yaptığının tespit edildiğini belirterek, filelerle buluşan topun gol değeri kazanmadığını söyledi.

87. dakikada Davidson'un ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarla kalenin yanından dışarıya gitti.

89. dakikada Moubandje'nin pasında topu alan Bakasetas'ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+5. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında defanstan seken topu alan Berkan'ın uzaktan şutunda ceza sahası içinde Davidson'un dokunuşunda yön değiştiren meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Sarracchi, Etebo, Taylan (Diagne dk. 82 ?), Emre Akbaba (Ömer Bayram dk. 46), Babel (Arda 90+1 ?), Emre Kılınç (Donk dk. 82 ?), Falcao (Belhanda dk. 46)

Yedekler: Okan, Şener, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Berkan Kutlu 90+1), Salih Uçan (Efkan Bekiroğlu dk. 69), Babacar (Mustafa Pektemek dk. 69), Davidson, Bakasetas, Barreiro (Tayfur Bingöl dk. 79)

Yedekler: Ufuk, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Ceyhun, Hasan Ayaroğlu, Umut Güneş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Falcao (dk. 34) (Galatasaray) Babacar (dk. 43), Davidson (90+5) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Etebo (dk. 45+2) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Marcao, Belhanda, Fatih Öztürk (Galatasaray) Salih Uçan, Siopis, Babacar (Aytemiz Alanyaspor)