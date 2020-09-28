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Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe Maç Özeti İzle

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Spor 28.09.2020, 08:51
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Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe Maç Özeti İzle

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

18. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

20. dakikada Omar'ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.

20. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Linnes'in plase vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Deniz'in ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarıya gitti.

59. dakikada Feghouli'nin pasında Caner'den seken topu alan Belhanda'nın ceza sahası dışından yapığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

63. dakikada Lemos'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solunda dışarıya gitti.

65. dakikada Arda'nın sol kanattan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Altay topu kurtardı.

73. dakikada Babel'in ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Emre'nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Feghouli (Babel dk. 70), Belhanda (Ömer dk. 87 ?), Emre Kılınç, Arda (Etebo dk. 70), Falcao (Diagne dk. 71)
Yedekler: Okan, Şener, Donk, Oğulcan, Emre Taşdemir, Emin
Teknik Direktör: Fatih Terim

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Ozan (Mert Hakan dk. 87 ?), Gustavo, Deniz (Ferdi dk. 78), Sosa, Thiam (Samatta dk. 65), Valencia
Yedekler: Harun, Tolga, Sadık, Sinan, Zanka, Nazım, Novak
Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo, Erol Bulut (Fenerbahçe), Luyindama, Falcao, Arda, Taylan, Etebo, Marcao, Belhanda (Galatasaray)

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