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Galata Kulesi’ne Beşiktaş arması yansıtıldı

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş’ı araması, Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

Spor 16.05.2021, 00:40
Galata Kulesi’ne Beşiktaş arması yansıtıldı

Süper Lig’in 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş’ı araması, Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

İzmir deplasmanında Göztepe’yi 2-1 ile yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş’ın arması, Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Armanın altına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın tebrik yazısı da kondu. Galata Kulesi’nin bu hali sporseverler tarafından büyük ilgi gördü.
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