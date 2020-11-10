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Galata köprüsünde Formula 1 şovu

Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Galata köprüsünde adeta şov yapan Formula 1 araçları, İstanbulluları hayran bıraktı.

Spor 10.11.2020, 13:27
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Galata köprüsünde Formula 1 şovu

Dokuz yıl sonra Türkiye'ye dönen ve 13-14-15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek F1 Türkiye Grand Prix öncesi İstanbul'da tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Sabah Sarayburnu sahilinde yapılan çekimlerin ardından ikinci durak tarihi Galata Köprüsü oldu. Galata köprüsünden geçen Formula 1 araçları adeta şov yaptı. Galata köprüsünde Formula 1 şovu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.

#formula #galata
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