banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...

Futsalda zirvenin sahibi Nilüfer Belediyesi GESK

Nilüfer Belediyesi GESK, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal 1. Ligi’nin ilk yarısını yenilgisiz şekilde lider tamamladı.

Spor 29.09.2021, 16:16
Futsalda zirvenin sahibi Nilüfer Belediyesi GESK

Nilüfer Belediyesi GESK, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal 1. Ligi’nin ilk yarısını yenilgisiz şekilde lider tamamladı.

Nilüfer Belediyesi GESK, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal 1. Ligi’nde fırtına gibi esiyor. Van’da oynan maçlarda 8 takım mücadele etti. Maçlarının tamamını kazanarak en yakın rakibine 6 puan fark atan Nilüfer Belediyesi GESK sezonun ilk yarısını lider bitirdi.

Nilüfer Belediyesi GESK, rakipleri Malatya Yaşilyurt Belediyesi’ni 5-0, Çankaya Belediyesi’ni 3-0, Yenimahalle Belediyesi’ni 6-2, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’ni 7-3, 1915 Çanakkale’yi 9-0, Trabzon Görme Engelliler SSK’yı 3-0 ve Ankara Aktifgençler’i 5-0 mağlup etti. 38 gol atıp sadece 5 gol yiyen Nilüfer Belediyesi GESK, ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı unvanını elde etti.

Nilüfer Belediyesi GESK Kulüp Başkanı Ali Genç, “Bütün maçlarını kazanıp lider olan takımımızı tebrik ediyorum. Lig mücadelesi için verdikleri desteklerden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci yarıda da başarılarımızın devamı gelecek ve mutlu sona ulaşacağız” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0