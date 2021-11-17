Futbolun kalbinde dönüşüm sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgesel ve amatör lig maçlarının yanı sıra okul müsabakalarına da ev sahipliği yapması sebebiyle amatör futbolun kalbi olarak bilinen Atıcılar’daki 3 No’lu sahayı da sil baştan yeniledi.

Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut sahalarda da yenileme çalışmalarına sürdürüyor. Bursa’da amatör sporun adeta kalbinin attığı yer olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atıcılar Spor Tesisi’nde daha önce 1 No’lu sahayı zemininden tribünlerine kadar kapsamlı bir yenilemeye tabi tutan Büyükşehir Belediyesi, 3 No’lu sahayı da sil baştan yeniliyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğü 105x68 metre ölçülerindeki sahanın mevcut zeminini kaldıran ekipler, altyapı malzemesi sermenin ardından zemini sentetik çimle kapladı. Modern görünüme kavuşan saha, uzun yıllar Bursa futboluna hizmet verecek.