Futbolun efsanelerinden Dünya Kupası tahminleri

Futbolun efsane isimleri Arsene Wenger, Kaka, John Terry ve Ruud Gullit, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesinde turnuvanın röntgenini çekti. Efsane isimler, turnuvadaki gol krallığı tahminleri, turnuvanın sürprizleri ve takımlardan beklentiler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası’nda beklenen heyecan geldi çattı. 20 Kasım Pazar günü başlayacak ve 18 Aralık’ta çalacak final düdüğü ile son bulacak 2022 Dünya Kupası’nda, 32 ülke dünyanın en iyisi olmak için ter dökecek. Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi, beIN SPORTS’un dünyaca ünlü yorumcuları, turnuvanın öncesinde beklentilerini ve sürprizleri masaya yatırdı. Fransız teknik adam Arsene Wenger, Dünya Kupası’nda ülkesinin bir adım önde gördüğünü belirterek, "Fransa’nın önemli bir aday olduğunu söyleyebilirim. Onlar genç bir takım, yani bildiğiniz gibi, Fransa’yı yok sayamazsınız. İngiltere’nin Avrupa’da son ikide, uluslararası düzeyde ise son dörtte yer alarak şu anda istikrarlı olduğunu düşünüyorum ve Brezilya yine çok güçlü bir ekiple geri dönecek gibi görünüyor. Genel olarak da Arjantin’e özel bir ilgi olacak diyebilirim çünkü bu Messi için son şans" şeklinde konuştu.

Wenger: "Danimarka sürpriz takım olabilir"

Danimarka’dan bir sürpriz beklediğini belirten Arsene Wenger, "Tchouameni gibi bir oyuncu, Dünya Kupası’nda umut vaat eden, önemli bir oyuncu olabilir. Danimarka sürpriz takım olabilir. Çünkü şu anda Uluslar Ligi’nde istikrarlılar. Fransa’yı iki kez yendiler, Avrupa’da harikalardı. Futbol için de harika olabilecek şey, Eriksen’in önemli oyunculardan biri olduğunu görmek olur. Bu tür bir başarı tutkuyu, karakterin gücünü, futbolcunun kalitesini ödüllendirirdi. Kişisel olarak Dünya Kupası’nın en önemli oyuncularından biri olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaka: "Brezilyalı futbolcular, Dünya Kupası’nın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor"

Ülkesi Brezilya’yı favori olarak gören Kaka ise, "Dünya Kupası diğerlerinden tamamen farklı bir turnuva. Hatta Şampiyonlar Ligi ve diğer her şeyden de. Dünya Kupası’nda sahip olduğunuz baskı, diğerlerinden tamamen farklı. Bu yüzden, bu genç oyuncuların bu tür baskılarla nasıl başa çıkacaklarını bilmiyoruz. Gerçekten güzel çünkü bu meydan okuma her ülke için geçerli. Bence Brezilya favorilerden biri ve Dünya Kupası’nı kazanmaya hazırlar. Brezilya’daki birçok oyuncu, Dünya Kupası’nda oynamanın nasıl olduğunu, Dünya Kupası’nı kaybetmenin ne olduğunu, Dünya Kupası’nı kazanmak için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorlar" yorumunda bulundu.

"Sırbistan sürprizi gelebilir”

Sırbistan’ın oyun tarzının birtakım şeyleri değiştirebileceğini belirten Kaka, "Grup aşamasında Brezilya ile eşleşen Sırbistan, bence bu Dünya Kupası’nın sürprizi olabilir. Oyun tarzından dolayı değil, takım olmaları ve diğer faktörlerden dolayı bu şekilde düşünüyorum" dedi.

John Terry: "İngiltere’nin turnuvaya nasıl başlayacağı konusunda endişeliyim"

İngiltere’nin efsane futbolcularından John Terry de ülkesinin Dünya Kupası’ndaki performansı ile ilgili olarak, "Altı maç önce İngiltere derdim aslında. Son haftalarda ve son aylarda o kadar iyi değildik, bu yüzden turnuvaya nasıl başlayacağımız konusunda biraz endişeliyim. Kupayı kazanabilecek dört ya da beş takım var ve siz de buradayken her zaman bir sürpriz takım var. Umarım İngiltere o sürpriz takım olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Phil Foden’den bir sürpriz beklediğini belirten Terry, "Bence Phil Foden olabilir. Onun üst düzey bir oyuncu olduğunu ve ona çok saygı duyulduğunu biliyorum. Onun için büyük bir turnuva olabilir" ifadelerini kullandı.

Gullit: "Umarım Hollanda yarı finale çıkar"

Gullit ise Hollandalı bir futbolcunun sürpriz yapmasını istediğinin altını çizerek, "Bir Hollandalının sürpriz oyuncu olmasını çok isterim. Frenkie de Jong’un sürpriz oyuncu olmasını çok isterim. Bence, 2014 Brezilya Dünya Kupası’ndaki Hollanda da sürpriz bir takımdı umarım aynı şeyi yaparlar. Umarım yarı finale çıkarlar. Bu, Hollanda için çok büyük bir başarı olur" diye konuştu.

"İspanya’nın şampiyon olma ihtimali yüksek"

Kupayı İspanya’nın kazanabileceğini vurgulayan Gullit, "İyi oynuyorlar ve iyi oyuncuları var. Şu anda belirli bir forvetleri yok, o eksik. Forvetleri var ama olmaları gereken formda değiller. Ancak bence İspanya, Dünya Kupası’nda şampiyon olma ihtimali yüksek bir takım" dedi.

Gol krallığında adaylar net: "Mbappe, Harry Kane ve Neymar"

2022 Dünya Kupası’nda, efsanelerin gol krallığı tahminleri ise şu şekilde:

Wenger: "Mbappe ve Harry Kane’in ilk üçte olmasını bekliyorum. Mbappe, dört yıl önce en büyük golcülerden biriydi ve şimdi dört yıl daha tecrübeli. Hala çok genç. Güçlü bir takımda oynuyor. Harry Kane de öyle. Bence genel olarak ilk üçte ikisi olabilir."

Kaka: "Mbappe’nin Dünya Kupası’nda gol kralı olabileceğini düşünüyorum. Mbappe’yi seviyorum, bu yüzden en çok gol atan oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Elbette, Brezilya’yı destekleyeceğimi söyledim. Bence favori Brezilya. Neymar’ın Dünya Kupası’na adını yazdırmasını umuyorum ve bekliyorum. Fakat çok iyi seviyedeki Fransa takımının Mbappe’ye gol kralı olması için büyük bir fırsat oluşturduğunu düşünüyorum."

Terry: "Harry Kane demeyi çok isterim. Çünkü Harry gol atıyorsa bu İngiltere’nin iyi durumda olduğu anlamına gelir. Harry Kane’in gruba bakıp, rakiplerine saygısızlık etmeden, ’ilerlemeliyiz. Burada birkaç gol atmalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyım’ diye düşüneceğini biliyorum. Bu da onu iyi yönde tetikleyebilir ve bence bu muhtemelen onun son Dünya Kupası da olabilir. Bu yüzden bir patlama yaparak takımını gruptan çıkarmak ve yüksek bir yere ulaştırmak isteyecektir. Bu yüzden şans diliyorum, o olacak."

Gullit: "Bence Neymar kendini göstermek istiyor. Bence ne kadar iyi olduğunu göstermek istiyor. Jesus, Arsenal ile çok iyi bir dönem geçiriyor. Gol kralı olabileceklerini düşündüğüm oyuncular onlar."