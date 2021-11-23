Futbolun efsaneleri Selçuk’ta buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilki Eskişehir’de düzenlenen ’Yıldız Futbolcu Semineri’nin ikincisine, Altınordu’nun Selçuk Torbalı Tesisleri ev sahipliği yaptı.

Seminere konuşmacı olarak TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, unutulmaz futbolculardan İbrahim Yattara, Uzm. Dr. Şerafettin Özdoğan ile Spor Yazarı ve Yorumcu Atakan Kurt katıldı. Konuşmacılar, genç futbolseverlerin sorularını yanıtladı, onlara deneyimlerini anlattı. Uzman spor hekimleri, gelecekte yıldız bir futbolcu olmak isteyen genç yeteneklere, yeteneklerini sürdürülebilir kılmak için eğitimler verdi. Seminerde ayrıca sakatlanmalarının önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gerekenler ve spor hayatlarının devamlılığı için gerekli olan beden disiplinleri uygulamalı olarak anlatıldı. Proje kapsamında ÇEVKO Vakfı desteği ile pet şişelerden geri dönüştürülmüş formalar, eğitim alan genç yeteneklere hediye edildi. Spor konusunda uzman hekimler, yetenek sürdürülebilirliği konusunda bilgi verirken, ÇEVKO’dan uzman isimler de geri dönüşüm konusunda bilgi vererek gençler arasında bu konudaki farkındalığı artıracak. Seminerlere katılacak genç yeteneklere pet şişelerden geri dönüştürülmüş formalar hediye edilecek. Seminerde ayrıca, ÇEVKO Vakfının uzman eğitmenleri, futbolcu adaylarının aynı zamanda çevre bilincine sahip olmaları için sürdürülebilirliğin önemi ve geri dönüşümün faydaları hakkında eğitim verecek.