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Futbolun efsaneleri Pepsi ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri’ kapsamında Eskişehir’deydi

Pepsi’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve ÇEVKO işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri’nin ilki Eskişehir’de gerçekleşti.

Spor 01.11.2021, 14:22
Futbolun efsaneleri Pepsi ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri’ kapsamında Eskişehir’deydi

Pepsi’nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ve ÇEVKO işbirliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Yıldız Futbolcu Seminerleri’nin ilki Eskişehir’de gerçekleşti.

Yıldız Futbolcu Seminerleri’nde; Teknik Direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım formasını giyen Türk futbolunun deneyimli ismi Engin Baytar ve Spor Programı Sunucusu ve Spikeri Melih Gümüşbıçak, genç futbolseverlere deneyimlerini aktardı.

Spor konusunda uzman Ortopedi Uzmanı Samet Ordu yetenek sürdürülebilirliği kapsamında; spor yaralanmaları ve bu yaralanmaların nasıl önüne geçilebileceği konusunda bilgi verirken, ÇEVKO’dan Fatih Arslan geri dönüşüm konusunda bilinç kazanmak ve bunun önemi hakkında bilgi verdi. Ek olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Doç Dr. Barış Gürol genç futbolcuların atletik performanslarını artırıcı yorumlarıyla etkinlikte yer aldı.

Yılmaz Vural: "Altyapı bir memleket meselesidir"

Teknik Direktör Yılmaz Vural, "Altyapı bir memleket meselesidir. Sizlerin yaptığı sadece bir spor değil sosyal bir olay. Sizin başarılarınız gelecekte bir toplumun psikolojisini iyi ya da kötü yönde etkileyecek bir konudur. Sizlerin başarısı ülkenin psikolojisini olumlu yönde etkiliyor. Yaptığınız işin öneminin farkında olun. Bu kadar güzel tesisi sadece yabancılar gelsin oynasın diye yapmadık. Türkiye’de sizin yaş aralığınızda 18 milyon genç var. Aranızdan pek çok yıldız futbolcu çıkacak buna eminim. Ama yıldız oyuncu olmak sadece yetenekle olmuyor iyi bir karakter de gerekiyor. Tavsiyem önce düzgün insan olmayı öğrenin sonra yeteneklerinizi sergilersiniz. Doğru sporcu olmanız için yemeniz, içmeniz, çalışkanlığınız, antrenman katılımınız önemli ama çevreye saygılı olmanız ve iyi bir insan olmanız da o kadar önemlidir" diye konuştu.

Engin Baytar: "Eş zamanlı olarak okul eğitimimi de sürdürmek isterdim"

A Milli Takım formasını giyen Türk futbolunun deneyimli ismi Engin Baytar, "6 yaşımdan 16 yaşıma kadar zorluklar içerisinde futbol eğitimi aldım. Ama eş zamanlı olarak okul eğitimimi de sürdürmek isterdim. Yeni nesil gençlerin hem eğitimi hem de sporu yan yana yürütebilmeleri çok önemli. 16 yaşında profesyonel futbolcu oldum. Milli takımda oynadım. Şampiyonluklar yaşadım. Benim için hırçın futbolcu derlerdi ama kimse karaktersiz futbolcu demedi. Önce iyi bir insan olursanız spordaki tavrınız da onunla beraber iyi olur" dedi.

İkinci bölümde ise Ortopedi Uzmanı Samet Ordu, gelecekte yıldız bir futbolcu olmak isteyen genç yeteneklere, yeteneklerini sürdürülebilir kılmak için eğitimler verdi. Sakatlanmalarının önüne geçebilmek için dikkat edilmesi gerekenler ve spor hayatlarının devamlılığı için gerekli olan beden disiplinleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Son bölümde ise ÇEVKO Vakfı’ndan Fatih Arslan, futbolcu adaylarının aynı zamanda çevre bilincine sahip olmaları için sürdürülebilirliğin önemi ve geri dönüşümün faydaları hakkında eğitim verdi. Ayrıca proje kapsamında ÇEVKO Vakfı desteği ile pet şişelerden geri dönüştürülmüş formalar, eğitim alan genç yeteneklere hediye edildi.

Eskişehir’den sonra Ankara ve İzmir ile devam edecek ‘Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri’nde, eğitmen desteğini yine TSYD ve ÇEVKO sağlayacak.

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