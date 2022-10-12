Futbolu bırakan yıldızlar ne yapıyor? Yıldızların birbirinden farklı yeni meslekleri

Barry Horne - Öğretmen

Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu.

Carlos Roa - Kilise görevlisi



Arjantin Milli Takımı'nın iz bırakan kalecilerinden Carlos Roa, futbolu bıraktıktan sonra kendini dine adadı. Futbolu bıraktıktan sonra sahalara Mallorca'da geri dönen Roa, kutsal günleri cumartesi oynanan maçlarda forma giymeyi reddetti.

Dani Osvaldo: Müzisyen



Yıldız forvetlerden Dani Osvaldo, futbolu erken bırakıp müzik sektörüne atıldı. Juventus ve Inter gibi takımlarda forma giyen Osvaldo, 15 milyon sterline Southampton'a transfer olarak kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Osvaldo soyunma odasında sigara içtiği için Boca Juniors'tan kovulmuştu. Barrio Viejo isimli grubun lider olan Arjantin doğumlu İtalyan, futbolu bırakıp müziğe geçerek özgürleştiğini söylüyor.

Gaizka Mendieta - DJ

Barcelona'da forma giyerek kariyerinin zirvesini yaşayan Gaizka Mendieta şu anda DJ'lik yapıyor. Geçtiğimiz ekim ayında kanserden yaşamını yitiren Klas Ingesson, futbolu bıraktıktan sonra hayali olan odunculuk mesleğine geçiş yapmıştı.

George Weah: Politika



Eski Ballon D'or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı seçildi. ... Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi uluslar arası takımlarda oynayan Weah, Ballon d'Or'u kazanan tek Afrikalı.