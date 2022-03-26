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Futbolist Futhouse’un açılış lansmanı gerçekleştirildi

Türk espor takımı Futbolist’in ‘Futhouse’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Spor 26.03.2022, 12:14
Futbolist Futhouse’un açılış lansmanı gerçekleştirildi

Türk espor takımı Futbolist’in ‘Futhouse’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en başarılı espor takımlarından olan Futbolist’in Türkiye gaming dünyasının hizmetine sunduğu ‘Gaming House’ açılış lansmanı gerçekleştirildi. Lansmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Futbolist kurucu ortaklarından Sinan Dursunoğlu, kendileri için güzel bir gün olduğunu ifade ederek, “Bugün bizim için güzel bir gün. Bence Türk esporu için de güzel bir gün. Bizim uzun zamandır, ortaklarımızla beraber, aile olarak uğraştığımız bir projeydi. Çok mutluyuz. Harika bir alan yapmaya çalıştık. Bununla birlikte Türkiye’deki esporun biraz daha değişime uğrayacağına inanıyoruz. İnşallah burayla beraber başarılarımız daha da artar ve nice şampiyonlukları ülkemize getiririz. Cesur şu an Espor Federasyonu’nda yönetim kurulu üyesi. O yüzden o tarafta da çalışmalarımız devam ediyor. Bizim kısa ve orta vadeli hedeflerimiz, hem kendi bölgemizde hem de dünyada sayılı espor kulüplerinden biri olabilmek. Kendimizi konumlandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Biz kendimizi 5 sene içinde global bir takım olarak görüyoruz. Yabancı ya da yerli diye ayrım yapmıyoruz. Ancak hem pandemi hem de biraz daha ekonomiyle alakalı olarak olabildiği kadar Türk oyunculara dönmüş durumdayız. Daha önce dünyanın birçok yerinden oyuncularımız oldu. Şu anda daha çok Türk odaklı bir oyuncu havuzumuz var. Türkiye’de çok yetenekli oyuncular var. Önce o yetenekleri çıkartıp, sonrasında onları profesyonel esporcu yapabilmek en büyük gayelerimizden bir tanesi. Hedefimiz her zaman şampiyonluk. Kapıdan içeri giren herkese onu hissettirmeye çalışıyoruz. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. Bizim kurulduğumuzdan beri en büyük hedefimiz, Türkiye’den bir espor kulübünün gidip dünyayı kasıp, kavurması. Amacımız sadece Türkiye’de şampiyon olmak değil” dedi.

Cesur Sünnetçioğlu: “Tek ihtiyacımız olan Türkiye’de turnuva yapılması”

Futbolist kurucu ortaklarından ve Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cesur Sünnetçioğlu ise, “TESFED’in şu andaki konumuyla kulüplerin birebir ilişkisini doğru konumlamak gerekiyor. Federasyon bir şekilde kulüplerin elinden tutup, onlara başarı sağlayamaz. Ancak onların dertleri neyse dinlemek için biz çalışmalara şimdiden başladık. Senelerdir çalışan bir ekip var. Gündeme çok gelmese de hem esporculara hem de kulüplere destek olmaya çalıştılar. Bundan sonrası içinde esporda kadın, kulüpler ve tüm sporcularla ilgili çalışmalar hızlanarak devam edecek. Ben de elimden geleni yapacağım. Şu anda ülkemiz çok çekici. Bizim en büyük çalışmalarımızdan birisi bu olacak. Her yerden insanlar gelebiliyor. İstanbul muhteşem bir şehir. İstanbul’un dışında bir sürü büyük şehrimiz var. Onların da kalkınması için çok güzel organizasyonlar yapılabilir. Altyapımız mevcut, 33 milyon geç var. Tek ihtiyacımız olan artık oyun şirketlerinin Türkiye’de turnuva yapması. İnşallah bunu da başaracağız. Çalışmalarımız var. Biz de Türkiye’de bir final olsun, burada şampiyon olalım çok isteriz. Bugüne kadar 22 farklı şehre gitmişiz. Dünyada buna yaklaşabilen espor kulübü sayısı çok az. Biz burada hayal kurarken, dışardaki en büyük takımları örnek aldık. Şimdi biz en iyi takım konumuna geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Farklı oyunlarda dünya şampiyonluğu, dünya üçüncülüğümüz var. Avrupa’da güzel dereceler elde ettik. Bu bizim için yetmiyor. Bu başarıların tekrarlanması ve üstüne çıkılması gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İsmail Can Yerinde: “Hedefim dünya şampiyonluğu”

Redbull sporcusu İsmail Can Yerinde ise gaming house projesinin kendisine çok faydası olacağını ifade ederek, “Biz antrenmanlarımızı evimizde, turnuvalara bir hafta kala yapıyorduk. Şimdi buranın avantajları çok fazla. Buraya bir ay önceden gelip, turnuvaya hazırlanabiliyoruz. Evin imkanları çok fazla. Yeni açıldı. Ben de turnuva öncesinde buraya gelip, hazırlıklarıma burada devam edeceğim. Profesyonel anlamda ben etkisi olacağını düşünüyorum. Motive de edecektir. Etkisini önümüzdeki turnuvada göreceğiz. Turnuvalarda yer aldıkça alışıyorsunuz. İlk turnuvam kötü geçmişti. O stresi kaldıramamıştım. Turnuvalara katıldıkça tecrübelendim. Daha rahat oynamaya başladım. En büyük hedefim dünya şampiyonluğu. Dünya 3’üncüsü olmuştum. En çok orada yaklaşmıştık. Bir maçla belki şampiyon olacaktır. Şu anda en büyük hedefim bu” şeklinde konuştu.

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