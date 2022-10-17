banner596

banner547

Son Dakika

Futbolda yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu.

Futbolda yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu.

Spor 17.10.2022, 21:47
Futbolda yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu.

Futbolda yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu.

Yorumlar (0)