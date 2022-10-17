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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen 87 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar
Bursa’da bir tekstil firmasında çalışan 50’den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti
Futbolda yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu.
Futbolda yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu.
Spor 17.10.2022, 21:47
Futbolda yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Barcelona’dan Gavi’nin oldu.