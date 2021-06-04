Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!

Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 3 ayrı suçtan 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda, Hidayet Karaca 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.