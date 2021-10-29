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Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 11'inci, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 10. hafta maçları yapılacak.

Spor 29.10.2021, 10:44
Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)

31 Ekim Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)

20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

31 Ekim Pazar:

14.00 Uşakspor-Pendikspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Akhisarspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Nazilli Belediyespor-Isparta 32 Spor (Nazilli İlçe)

14.00 Ankara Demirspor-Tarsus İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Şanlıurfaspor-Bucaspor 1928 (Şanlıurfa GAP)

19.00 Eskişehirspor-Anagold 24Erzincanspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

Kırmızı Grup:

31 Ekim Pazar:

13.00 Serik Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Akdeniz Üniversitesi)

14.00 Kahramanmaraşspor-Ankaraspor (Ceyhan İlçe)

14.00 Sivas Belediyespor-Somaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Silahtaroğlu Vanspor FK (Bayburt Genç Osman)

14.00 Sarıyer-Bodrumspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Ergene Velimeşespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Turgutluspor-İnegölspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Çorum FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

18.00 Diyarbekirspor-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)

1 Kasım Pazartesi:

19.00 Sakaryaspor-Niğde Anadolu FK (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

31 Ekim Pazar:

13.30 Sancaktepe Futbol Kulübü-Batman Petrolspor (15 Temmuz)

14.00 Karaman Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Kemal Kaynaş)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Fatsa Belediyespor (7 Ocak)

14.00 Artvin Hopaspor-Bergama Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Formül Erbaaspor (Polatlı İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Elazığspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Kahta 02 Spor-Hendekspor (Kahta İlçe)

14.00 Çatalcaspor-Belediye Kütahyaspor (Müjdat Gürsü)

2. Grup:

31 Ekim Pazar:

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Bitexen Düzcespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kızılcabölükspor (Şile)

14.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Hacettepe (Darıca İlçe)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü-68 Aksaray Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 52 Orduspor FK-İskenderunspor (Yeni Ordu)

14.00 Altındağspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Çubuk İlçe)

14.00 Yomraspor-Bayrampaşaspor (Yomra İlçe)

14.00 Çarşambaspor-Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü (Çarşamba Şehir)

3. Grup:

31 Ekim Pazar:

14.00 Belediye Derincespor-Ceyhanspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor (İzmir Atatürk)

14.00 Ağrı 1970 Spor-Çankaya Futbol Kulübü (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Modafen-Edirnespor (Alemdağ)

14.00 Mardin 1969 Spor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 İçel İdmanyurduspor-Kardemir Karabükspor (Tarsus Şehir)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gümüşhanespor (Başpınar)

14.00 Esenler Erokspor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği (Esenler Erokspor)

19.00 Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecik (Fethiye İlçe)


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