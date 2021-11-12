Futbolda haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

14 Kasım Pazar:

13.00 Bucaspor 1928-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)

13.00 Isparta 32 Spor-Teco Karacabey Belediyespor (Isparta Atatürk)

13.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

13.00 Pendikspor-Ankara Demirspor (Pendik)

13.00 Uşakspor-Nazilli Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

Kırmızı Grup:

14 Kasım Pazar:

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Bodrumspor (Van Atatürk)

13.00 Somaspor-Çorum (Soma Atatürk)

13.00 Ankaraspor-Sarıyer (Osmanlı)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 İnegölspor-Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

13.00 Adıyaman Futbol Kulübü-Serik Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Afjet Afyonspor-Turgutluspor (Zafer)

13.00 Diyarbekirspor-Sakaryaspor (Diyarbakır)

13.00 Ergene Velimeşespor-Etimesgut Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Sancaktepe-Arnavutköy Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Kahta 02 Spor-Belediye Kütahyaspor (Kahta)

14 Kasım Pazar:

13.00 Çatalcaspor-Bursa Yıldırımspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Karaman Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kemal Kaynaş)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Kelkit İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Başkent Gözgözler Akademi (7 Ocak)

13.00 Artvin Hopaspor-Formül Erbaaspor (Hopa)

13.00 Elazığspor-Hendekspor (Elazığ Doğukent)

2. Grup:

Yarın:

12.00 Yomraspor-İskenderunspor (Yomra İlçe)

13.00 Çarşambaspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Çarşamba Şehir)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Bitexen Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Siirt İl Özel İdare (Şile)

13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Darıca)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kızılcabölükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Kuşadasıspor-Hacettepe (Kuşadası Özer Türk)

13.00 Altındağspor-52 Orduspor (Çubuk)

3. Grup:

Yarın:

13.00 İçel İdmanyurdu-Gümüşhanespor (Mersin)

14 Kasım Pazar:

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Başpınar)

13.00 Mardin 1969-Orduspor 1967 (Mardin 21 Kasım)

13.00 Esenler Erokspor-Ceyhanspor (Esenler Erokspor)

13.00 Fethiyespor-Çankaya (Fethiye)

13.00 Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Belediye Derince)

13.00 Karşıyaka-Modafen (İzmir Atatürk)

13.00 Ağrı 1970-Edirnespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Kardemir Karabükspor (Of)